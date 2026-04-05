В России начали действовать новые законы о долговой нагрузке на граждан В России с 1 апреля начали действовать законы о снижении долговой нагрузки

В России начали действовать несколько законов, направленных на защиту финансовых прав граждан и снижение долговой нагрузки на них, сообщает пресс-служба Госдумы. В аппарате уточнили, что они вступили в силу с 1 апреля.

В частности, теперь есть закон, фиксирующий правила для операторов сервисов рассрочки: теперь цена должна будет соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки не должен превышать шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года Банк России вводит новый порядок расчета показателя долговой нагрузки. Банкам теперь предстоит оценивать платежеспособность заемщиков только на основе тех сведений о доходах, что поступают из налоговой службы и Социального фонда. Эти данные передаются через систему «Цифровой профиль».

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что с 1 апреля вступает в силу новый закон о рассрочке, запрещающий продавцам устанавливать разную стоимость на один и тот же товар в зависимости от того, оплачивает ли покупатель всю сумму сразу или вносит ее частями. Данная мера, по его словам, призвана сделать рынок более прозрачным и укрепить защиту прав потребителей.