05 апреля 2026 в 10:52

В России начали действовать новые законы о долговой нагрузке на граждан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России начали действовать несколько законов, направленных на защиту финансовых прав граждан и снижение долговой нагрузки на них, сообщает пресс-служба Госдумы. В аппарате уточнили, что они вступили в силу с 1 апреля.

Вступил в силу ряд новых норм, цель которых — защита финансовых прав наших граждан и снижение долговой нагрузки на них. Законы начали действовать с 1 апреля, — говорится в публикации.

В частности, теперь есть закон, фиксирующий правила для операторов сервисов рассрочки: теперь цена должна будет соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки не должен превышать шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года Банк России вводит новый порядок расчета показателя долговой нагрузки. Банкам теперь предстоит оценивать платежеспособность заемщиков только на основе тех сведений о доходах, что поступают из налоговой службы и Социального фонда. Эти данные передаются через систему «Цифровой профиль».

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что с 1 апреля вступает в силу новый закон о рассрочке, запрещающий продавцам устанавливать разную стоимость на один и тот же товар в зависимости от того, оплачивает ли покупатель всю сумму сразу или вносит ее частями. Данная мера, по его словам, призвана сделать рынок более прозрачным и укрепить защиту прав потребителей.

Общество
законы
долги
Госдума
