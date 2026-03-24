Россиянам рассказали, как с 1 апреля изменится закон о рассрочке

С 1 апреля вступает в силу новый закон о рассрочке, который запрещает продавцам завышать цены на один и тот же товар в зависимости от того, оплачивает его покупатель сразу или вносит сумму частями, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, данное изменение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту прав потребителей.

Новый закон о рассрочке вступает в силу 1 апреля. Он направлен на повышение прозрачности рынка, защиту прав потребителей и снижение рисков неконтролируемой закредитованности. Популярный у населения формат покупок «купи сейчас — плати потом» получит новое законодательное регулирование. Сервисы рассрочки, ранее функционировавшие как альтернатива традиционным потребительским кредитам, теперь окажутся под контролем ЦБ. По общему правилу продавцам и исполнителям нельзя будет устанавливать для потребителей разные цены на товары, работы или услуги одного вида в зависимости от оплаты в рассрочку, — пояснил Щербаченко.

Он также обратил внимание на изменение сроков беспроцентного периода и влияние новой системы на кредитную историю. По его словам, с 1 апреля максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев, а с 2028 года он сократится до четырех месяцев.

Определен максимальный период беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года — шесть месяцев, с 1 апреля 2028 года — четыре месяца. Если покупка на небольшую сумму, то этого периода будет достаточно. Безусловно всегда стоит внимательно предварительно читать договор, проверять и анализировать правила закрытия рассрочки и других кредитных обязательств. Также с точки зрения финансовой грамотности — важно понимать, что теперь при рассрочке с суммой больше 50 тыс. рублей информация будет передана в Бюро кредитных историй, и при получении других кредитов и ипотеки любые просрочки будут влиять на досье заемщика, — резюмировал Щербаченко.

