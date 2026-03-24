«Приготовление к смерти»: в ГД оценили шансы НАТО на ядерный удар по России

Россия может нанести превентивный удар в случае ядерной атаки НАТО, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал слова постпреда РФ при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова, который сообщил о подготовке Альянса к сценарию скоординированного ядерного удара по российской территории. Колесник отметил, что Москва ежедневно совершенствует вооруженные силы и средства противоракетной обороны.

От НАТО можно ожидать чего угодно. Мы постоянно готовимся, каждый день совершенствуем свои вооруженные силы и средства противоракетной обороны, в том числе для нанесения удара. Если мы на 100% будем уверены, что Альянс будет наносить по нам ядерный удар, я думаю, мы можем сработать превентивно. Такие планы скорее напоминают приготовления к смерти Европы. Поэтому они пусть посмотрят на территории нашей страны, на наше вооружение и подумают, потому что ЕС может превратиться в стеклообразную расплавленную массу. Пусть страны НАТО держатся аккуратно, — высказался Колесник.

Ранее военный аналитик Франц Клинцевич заявил, что до конца года в мире не исключается возможность применения ядерного оружия. По его словам, пока сложно сказать точно, кто и когда это сделает.