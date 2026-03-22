22 марта 2026 в 13:28

Военный аналитик уверен, что в 2026 году произойдет ядерный удар

Аналитик Клинцевич заявил, что в 2026 году будет применено ядерное оружие

До конца года в мире не исключается возможность применения ядерного оружия, такое мнение в интервью ИС «Вести» высказал военный аналитик Франц Клинцевич. Именно так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию на Ближнем Востоке, где наносятся удары по ядерным объектам Ирана.

До конца этого года я прогнозирую применение ядерного боеприпаса. Просто пока что сложно сказать, кто и как это сделает, но это будет осуществлено. У меня сегодня очень высокая степень в этом уверенности, — указал эксперт.

Клинцевич считает, что США не рассматривают угрозу применения ядерного оружия против себя как серьезную. По его оценке, в Вашингтоне исходят из того, что подобный боеприпас не будет направлен в их сторону и не достигнет территории страны, поскольку Россия не станет применять такие средства. Он добавил, что, кроме России, другие государства не обладают возможностями для нанесения подобных ударов.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что конфликт на Ближнем Востоке зашел в тупик, и у США может остаться только ядерный вариант для его быстрого завершения. По его словам, руководство Штатов и Израиля сейчас активно ищет выход из сложившейся сложной ситуации.

Доктор военных наук Константин Сивков высказывал мнение, что Тель-Авив может прибегнуть к применению ядерного оружия против Ирана, если американская сторона выйдет из конфликта на Ближнем Востоке. Он также отмечал, что Тегеран не решается на удары по складам с израильскими боеголовками.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели нашли тела шести погибших при крушении вертолета в Катаре
В Московском зоопарке назвали любимую игрушку панды Катюши
«Как им удалось?»: мощная атака Ирана напугала британцев
Суда для речного такси начали тестировать в российском регионе
Россиянка наказала мебельщиков на 1 млн рублей за игнор
Киркоров завел эксклюзивного карликового пуделя за 1,2 млн рублей
Военный аналитик уверен, что в 2026 году произойдет ядерный удар
Иранские ракеты почти стерли с лица земли израильскую Димону
Магнитные бури сегодня, 22 марта: что завтра, головные боли, бессонница
Богомаз подсчитал сбитые над Брянской областью украинские БПЛА
Беговая дорожка «зажевала» двухлетнего малыша
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Над регионами России сбили еще 74 беспилотника
ВСУ провалили атаку на российский регион
Два здания обрушились на людей в Стамбуле
На Западе раскрыли, почему азиатские союзники США «дали заднюю»
Коммунальщики спасли Хабаровск от ледяной угрозы
Силовики задержали админов Telegram-каналов за вымогательство
«В пределах разумного»: Бортников поставил на место спецслужбы Украины
Названа причина экстренного возвращения летевшего в Баку самолета
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

