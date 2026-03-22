Военный аналитик уверен, что в 2026 году произойдет ядерный удар Аналитик Клинцевич заявил, что в 2026 году будет применено ядерное оружие

До конца года в мире не исключается возможность применения ядерного оружия, такое мнение в интервью ИС «Вести» высказал военный аналитик Франц Клинцевич. Именно так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию на Ближнем Востоке, где наносятся удары по ядерным объектам Ирана.

До конца этого года я прогнозирую применение ядерного боеприпаса. Просто пока что сложно сказать, кто и как это сделает, но это будет осуществлено. У меня сегодня очень высокая степень в этом уверенности, — указал эксперт.

Клинцевич считает, что США не рассматривают угрозу применения ядерного оружия против себя как серьезную. По его оценке, в Вашингтоне исходят из того, что подобный боеприпас не будет направлен в их сторону и не достигнет территории страны, поскольку Россия не станет применять такие средства. Он добавил, что, кроме России, другие государства не обладают возможностями для нанесения подобных ударов.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что конфликт на Ближнем Востоке зашел в тупик, и у США может остаться только ядерный вариант для его быстрого завершения. По его словам, руководство Штатов и Израиля сейчас активно ищет выход из сложившейся сложной ситуации.

Доктор военных наук Константин Сивков высказывал мнение, что Тель-Авив может прибегнуть к применению ядерного оружия против Ирана, если американская сторона выйдет из конфликта на Ближнем Востоке. Он также отмечал, что Тегеран не решается на удары по складам с израильскими боеголовками.