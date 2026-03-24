24 марта 2026 в 13:19

Молдавия введет режим ЧП сроком на два месяца

Молдавия планирует ввести режим ЧП на 60 дней после отключения ЛЭП

Молдавия планирует ввести режим чрезвычайного положения в энергетике сроком на 60 дней после отключения линии электропередачи Исакча — Вулканешты, сообщил премьер-министр республики Александр Мунтяну в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он добавил, что собирается заручиться поддержкой депутатов.

Я созвал заседание правительства, и мы предложим ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе сроком на 60 дней. Это не мера паники, а мера ответственности. Сегодня после обеда я отправлюсь в парламент, чтобы представить все аргументы и необходимые меры и попросить поддержки депутатов, — сказал политик.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сообщил, что энергокризис, спровоцированный войной в Иране и блокадой Ормузского пролива, по своим масштабам превосходит нефтяные шоки 1970-х годов и газовый кризис 2022 года вместе взятые. По его словам, боевые действия на Ближнем Востоке уже сейчас разрушают цепочки поставок, и в ближайшее время мировую экономику ждут серьезные потрясения.

Врач рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита
Сийярто снова припомнил Зеленскому игру на рояле без рук
Стилист перечислила самые модные материалы весны 2026 года
«Звезда есть звезда»: ветеран ЦСКА о завершающем карьеру Вагнере Лаве
Евросоюз «закрыл свои двери» перед Украиной
«Тоттенхэм» решил уволить главного тренера через 38 дней после назначения
ВСУ пытались атаковать пять российских регионов с помощью 20 БПЛА
В Минздраве указали на снижение числа повторных инфарктов в России
Бабушкина назвала взаимодействие с федеральной властью залогом развития
Стройка ЖК в Калининграде обернулась трагическим несчастьем
Нутрициолог рассказала, как бороться с гиповитаминозом весной
Галкин и Пугачева отписали детям долю подмосковного замка
Медведев объяснил поражение на «Мастерс» в Майами
Мурашко раскрыл правду о решении проблемы с туберкулезом в России
Способный перекусить металл ядовитый иглобрюх испугал рыбаков
Юрист успокоил россиян насчет штрафов за кормление голубей
Определенной группе детей в России могут запретить использование телефонов
В Москве начали продавать куличи за 100 тысяч рублей
В небе заметили «летающую крепость» с ядерными ракетами
Раскрыта истинная цель сообщений о планах Зеленского воевать три года
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

