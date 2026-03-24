Молдавия введет режим ЧП сроком на два месяца

Молдавия планирует ввести режим чрезвычайного положения в энергетике сроком на 60 дней после отключения линии электропередачи Исакча — Вулканешты, сообщил премьер-министр республики Александр Мунтяну в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он добавил, что собирается заручиться поддержкой депутатов.

Я созвал заседание правительства, и мы предложим ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе сроком на 60 дней. Это не мера паники, а мера ответственности. Сегодня после обеда я отправлюсь в парламент, чтобы представить все аргументы и необходимые меры и попросить поддержки депутатов, — сказал политик.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сообщил, что энергокризис, спровоцированный войной в Иране и блокадой Ормузского пролива, по своим масштабам превосходит нефтяные шоки 1970-х годов и газовый кризис 2022 года вместе взятые. По его словам, боевые действия на Ближнем Востоке уже сейчас разрушают цепочки поставок, и в ближайшее время мировую экономику ждут серьезные потрясения.