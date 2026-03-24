Бомбардировщик ВС США подал сигнал бедствия

Американский бомбардировщик B-52H подал сигнал бедствия над Великобританией, сообщил портал Airlive. Экипаж передал код Squawk 7700, после чего воздушное судно стало снижаться.

Самолету после подачи сигнала предоставляется приоритетное обслуживание диспетчерской службы. Проблема связана с разгерметизацией.

Самолет входит в бомбардировочную оперативную группу, размещенную на авиабазе Fairford в графстве Глостершир (Великобритания). Объект спроектирован для приема стратегических бомбардировщиков, в том числе B-52 и B-1B Lancer.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разместили заказ на 22 новых стратегических бомбардировщика B-2 Spirit. Самолеты будут использоваться для поддержки текущих операций и усиления стратегического потенциала ВВС США. Эти машины использовались летом прошлого года для нанесения ударов по иранским ядерным объектам, а также задействованы в текущей американо-израильской военной операции против Ирана.