Американский самолет вылетел с базы в Британии на Ближний Восток Американский военный самолет вылетел с базы Фэрфорд на Ближний Восток

Американский военный самолет во вторник днем поднялся с британской базы ВВС Фэрфорд и направился на Ближний Восток, следует из данных на сайте Flightradar24. Это произошло на фоне угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.

Изначально планировался вылет двух бомбардировщиков, однако один из них не смог подняться в воздух из-за технической проблемы с двигателем. Представители США пока не предоставили официальных комментариев о миссии.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа есть вариант применения ядерного оружия по Ирану, хотя эксперты считают его маловероятным, рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, более реалистичными остаются локальные удары по ключевой инфраструктуре страны.

До этого стало известно: США готовы ударить по Ирану, если он не выполнит требования Вашингтона к вечеру 7 апреля, сообщил президент США Дональд Трамп. Срок ультиматума истекает в 20:00, то есть в 03:00 8 апреля по московскому времени.