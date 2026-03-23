23 марта 2026 в 17:52

США увеличат флот B-2 Spirit

США заказали еще 22 стратегических бомбардировщика B-2 Spirit

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Соединенные Штаты разместили заказ на 22 новых стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, заявил президент страны Дональд Трамп. Самолеты будут использоваться для поддержки текущих операций и усиления стратегического потенциала ВВС США.

Мы только что заказали еще 22 таких, суперсовременную модификацию, — сказал американский лидер.

Эти машины использовались летом прошлого года для нанесения ударов по иранским ядерным объектам, а также задействованы в текущей американо-израильской военной операции против Ирана.

Ранее сообщалось, что производство и поставка радиолокационных станций AN/FPS-132, выведенных из строя в результате иранских атак, обойдутся США в $1,1 млрд и займут от пяти до восьми лет. По данным журналистов, более быстрая замена возможна для радаров модели AN/TPS-59 — их поставят в течение двух лет по цене от $50 до $75 млн.

Ситуацию осложняет зависимость производства компонентов для этих радаров от галлия, 98% мировых запасов которого сосредоточены в Китае. Еще одной проблемой издание называет интенсивный расход боеприпасов США и Израиля при ударах по Ирану. Как отмечает FP, за первые 36 часов американо-израильской кампании было израсходовано более 3000 высокоточных боеприпасов и перехватчиков, что выявило критическую уязвимость в цепочке поставок.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
