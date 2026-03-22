Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

На канале НТВ сегодня, 22 марта 2026 года, показывают седьмой выпуск седьмого сезона шоу «Маска». Какие подробности известны, кого из артистов рассекретили, кто остался?

Какие маски борются за победу в седьмом сезоне

Новый, седьмой, сезон «Маски» стартовал на НТВ 8 февраля 2026 года. Телешоу по-прежнему ведет Вячеслав Макаров. В качестве членов жюри выступают Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Сергей Лазарев.

С начал сезона было 14 масок: Одуванчик, Баран, Лягушка, Снегирь, Жираф, Жук, Коралл, Гиппопотам, Сурикат, Месяц, Лиса, Богатырь, Бобер и Колибри.

Первый выпуск завершился без исключений участников, в ходе второго выбыл Одуванчик — телеведущая Роза Сябитова, во время третьего — раскрыли Жука в лице футболиста Дмитрия Тарасова, четвертый — ознаменовал конец для Богатыря (композитор Илья Зудин), а в пятом — выбыл Коралл (певица Катя Лель).

15 марта состоялся шестой выпуск седьмого сезона «Маски» — по итогам выступлений в номинацию на выбывание попадали Лиса, Баран и Колибри. Зрители спасли Лису, а звездное жюри — Колибри. Маску снял Баран. Под ней скрывался журналист и телеведущий Андрей Норкин. На прощание он спел песню «Девчонки полюбили не меня».

Кого рассекретили в седьмом выпуске: кто снял маску, кто остался

В седьмом выпуске седьмого сезона шоу «Маска» был следующий порядок выступлений:

Лиса — «Самара-городок»;

Жираф — «Ночной хулиган»;

Гиппопотам — Happy;

Месяц — Shy guy;

Снегирь — «Худи»;

Колибри — Gopher mambo;

Сурикат — «Последний танец»;

Лягушка — «Посмотри, какое лето»;

Бобер — Tragedy.

Все маски были разбиты на три группы. Из первой в номинацию на рассекречивание попала Лиса, второй — Колибри. В третьей группе зрители проголосовали за разоблачение Лягушки. Зрители спасли Колибри, жюри пощадило Лягушку. В итоге маску пришлось снять Лисе. Оказалось, что это Маргарита Суханкина, экс-солистка группы «Мираж».

В шоу остались: Бобер, Гиппопотам, Жираф, Колибри, Лягушка, Месяц, Снегирь и Сурикат. Восьмой выпуск седьмого сезона «Маски» выйдет в эфир на канале НТВ 29 марта.

Кто выигрывал в предыдущих сезонах шоу «Маска»

Шоу «Маска» выходит на НТВ с 2020 года. В первом сезоне выиграл экс-солист группы MBAND Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва.

Во втором сезоне первое место занял певец Jony, скрывавшийся под маской Крокодила. В третьем — артист оперы Ильдар Абдразаков (Дракон).

В четвертом сезоне «Маски» победителей было двое — ими стали исполнители Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). В пятом сезоне выиграла солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева (Енот), в шестом — Вождь (певец Александр Панайотов).

