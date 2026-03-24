Володин призвал прекратить давить на женщин в вопросе абортов Володин: женщина сама должна принимать решение по поводу аборта

Женщина сама должна принимать решение по поводу аборта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы. По его мнению, на нее нельзя давить в этом вопросе.

Тема абортов — это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине, — сказал Володин.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов заявил, что более тысячи частных медицинских учреждений в России приняли решение добровольно отказаться от лицензий на проведение абортов. На сегодняшний день 36% от общего числа коммерческих клиник страны официально исключили данную процедуру из своего перечня услуг.

До этого депутаты фракции «Новые люди» разработали и направили на отзыв в правительство законопроект о штрафах за публичные призывы к травле женщин, решивших прервать беременность. В пояснительной записке авторы проекта отметили, что аборт является законной медицинской процедурой, а решение о нем — личным выбором женщины. За публичные призывы к травле или преследованию женщин в связи с решением об аборте предлагается штраф от 10 до 20 тыс. рублей.