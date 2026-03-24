Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 12:58

Володин призвал прекратить давить на женщин в вопросе абортов

Володин: женщина сама должна принимать решение по поводу аборта

Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Женщина сама должна принимать решение по поводу аборта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы. По его мнению, на нее нельзя давить в этом вопросе.

Тема абортов — это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине, — сказал Володин.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов заявил, что более тысячи частных медицинских учреждений в России приняли решение добровольно отказаться от лицензий на проведение абортов. На сегодняшний день 36% от общего числа коммерческих клиник страны официально исключили данную процедуру из своего перечня услуг.

До этого депутаты фракции «Новые люди» разработали и направили на отзыв в правительство законопроект о штрафах за публичные призывы к травле женщин, решивших прервать беременность. В пояснительной записке авторы проекта отметили, что аборт является законной медицинской процедурой, а решение о нем — личным выбором женщины. За публичные призывы к травле или преследованию женщин в связи с решением об аборте предлагается штраф от 10 до 20 тыс. рублей. В пояснительной записке депутаты отметили, что аборт является законной медицинской процедурой, а решение о нем — личным выбором женщины.

Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.