Володин призвал прекратить давить на женщин в вопросе абортов

Женщина сама должна принимать решение по поводу аборта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы. По его мнению, на нее нельзя давить в этом вопросе.
Тема абортов — это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине, — сказал Володин.
Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов заявил, что более тысячи частных медицинских учреждений в России приняли решение добровольно отказаться от лицензий на проведение абортов. На сегодняшний день 36% от общего числа коммерческих клиник страны официально исключили данную процедуру из своего перечня услуг.
До этого депутаты фракции «Новые люди» разработали и направили на отзыв в правительство законопроект о штрафах за публичные призывы к травле женщин, решивших прервать беременность. В пояснительной записке авторы проекта отметили, что аборт является законной медицинской процедурой, а решение о нем — личным выбором женщины. За публичные призывы к травле или преследованию женщин в связи с решением об аборте предлагается штраф от 10 до 20 тыс. рублей.