Тысячи частных клиник в России отказались от лицензий на аборты РПЦ: 36% коммерческих медцентров исключили аборты из списка своих услуг

Более тысячи частных медицинских учреждений в России приняли решение добровольно отказаться от лицензий на проведение абортов, заявил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов. На сегодняшний день 36% от общего числа коммерческих клиник страны официально исключили данную процедуру из своего перечня услуг.

Священнослужитель подчеркнул, что в ряде субъектов федерации наблюдаются наиболее значительные изменения в работе частного медицинского сектора.

В 16 регионах России производство абортов в частных клиниках полностью прекращено, — сообщил Лукьянов.

Параллельно с изменениями в клиниках в стране активно развивается законодательная база, ограничивающая склонение женщин к прерыванию беременности. Глава комиссии уточнил, что соответствующие региональные законы уже приняты в 31 субъекте РФ, а еще в 21 регионе они находятся на стадии рассмотрения.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» разработали и направили на отзыв в правительство законопроект о штрафах за публичные призывы к травле женщин, решивших прервать беременность. В пояснительной записке авторы проекта отметили, что аборт является законной медицинской процедурой, а решение о нем — личным выбором женщины.