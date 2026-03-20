В России хотят заставить отвечать за травлю решившихся на аборт женщин В Госдуму внесли законопроект о штрафах за призывы к травле решившихся на аборт

Депутаты фракции «Новые люди» разработали и направили на отзыв в правительство законопроект о штрафах за публичные призывы к травле женщин, решивших сделать аборт, передает ТАСС. Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Ксения Горячева и Анна Скрозникова.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой нормой. За публичные призывы к травле или преследованию женщин в связи с решением об аборте предлагается штраф от 10 до 20 тыс. рублей. В пояснительной записке депутаты отметили, что аборт является законной медицинской процедурой, а решение о нем — личным выбором женщины.

В последние годы в публичном пространстве участились случаи высказываний, прямо призывающих к осуждению, стигматизации и преследованию женщин, воспользовавшихся данным правом, — отметили авторы инициативы.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что запрет абортов может привести к увеличению подпольных операций. Она отметила, что такой опыт власти уже пытались применить.