Номинант на «Оскар» Кеоган признался, что больше не хочет выходить из дома

Номинированный на «Оскар» актер Барри Кеоган признался YouТube-каналу SiriusXM, что не хочет выходить из дома из-за масштабной травли в Сети. Также ирландец рассказал, что «больше не хочет появляться на экране».
В интернете много ненависти. Много оскорблений по поводу моей внешности, и это уже не просто «все через это проходят». <...> Из-за этого я замкнулся в себе, не хочу никуда ходить, не хочу выходить на улицу. И я говорю вам это со всей искренностью и честностью — это становится проблемой, — рассказал актер.
