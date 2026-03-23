Номинант на «Оскар» Кеоган признался, что больше не хочет выходить из дома

Номинированный на «Оскар» актер Барри Кеоган признался YouТube-каналу SiriusXM, что не хочет выходить из дома из-за масштабной травли в Сети. Также ирландец рассказал, что «больше не хочет появляться на экране».

В интернете много ненависти. Много оскорблений по поводу моей внешности, и это уже не просто «все через это проходят». <...> Из-за этого я замкнулся в себе, не хочу никуда ходить, не хочу выходить на улицу. И я говорю вам это со всей искренностью и честностью — это становится проблемой, — рассказал актер.

Ранее сообщалось, что немецкого певца Дитера Болена не примут в Литве. Концерты в Каунасе и Клайпеде 20 и 21 ноября были отменены. Причины не разглашаются, но, возможно, связаны с его недавним интервью, где он назвал Россию и Германию «командой мечты», призвал снять антироссийские санкции и заявил, что у Украины нет шансов.

До этого кинокритик Александр Голубчиков объяснил, что ненависть к актеру Юре Борисову в интернете вызвана завистью к его успеху и излишней медийностью. Прежде известный узкому кругу, Борисов стал объектом критики из-за чрезмерного внимания. Голубчиков уверен, что со временем, когда актер вернется к работе, волна негатива утихнет.