22 марта 2026 в 15:44

Звезда Modern Talking высказался о России и лишился концертов

Концерты Дитера Болена в Литве отменили

Дитер Болен Дитер Болен Фото: IMAGO/Robert Schmiegelt/imago-images.de/Global Look Press
Концерты немецкого певца, экс-участника дуэта Modern Talking Дитера Болена в Литве были отменены, сообщает LRT. Выступления должны были пройти 20 и 21 ноября в Клайпеде и Каунасе, однако информация о них исчезла с сайта организаторов.

Официальные причины отмены не называются. Журналисты предполагают, что это связано с недавним интервью артиста, где он назвал Россию и Германию «командой мечты» и призвал Европу возобновить закупки энергоресурсов из РФ. До этого певец также критиковал антироссийские санкции и заявлял, что «у Украины нет шансов».

Ранее представители воронежской концертной площадки Borjia сообщили об отмене выступления рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов). Организаторы сослались на предостережение, поступившее от регионального управления МВД, в котором указывалось на наличие в композициях музыканта пропаганды наркотических средств.

Кроме того, сольное выступление популярного певца Вячеслава Малежика в Обнинске не состоялось из-за слабого спроса на билеты, при этом организаторы не поставили артиста в известность об отмене. Концерт был запланирован на 4 марта, билеты по максимальной цене 3 тыс. рублей начали продавать за полтора месяца до события.

концерты
Литва
отмены
певцы
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
