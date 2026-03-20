20 марта 2026 в 14:03

Ганвест потерял еще одну концертную площадку в России

В Воронеже отменили концерт Ганвеста из-за предостережения МВД

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Концерт рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) в Воронеже отменили, заявили в соцсети «ВКонтакте» представители площадки Borjia, на которой планировалось мероприятие. Организаторы сослались на полученное предостережение от областного МВД.

Выступление Ганвеста отменено по независящим от нас причинам, — говорится в сообщении.

В документе правоохранителей отмечается, что в песнях Ганвеста содержится пропаганда наркотиков. Их публичное исполнение подпадает под закон о рекламе, предупредили в ведомстве.

Ранее юристы крупных звукозаписывающих компаний и дистрибуционных сервисов направили российским рэперам инструкции, разъясняющие обновленные правила освещения темы наркотиков в музыкальных произведениях. В разосланных документах уточняется, что повествование об употреблении психоактивных веществ допустимо лишь при наличии у автора подтвержденных медицинских показаний.

Кроме того, певец и народный артист РФ Григорий Лепс назвал правильным шагом введение запрета на упоминание наркотических средств в музыкальных композициях. Как считает исполнитель, введенные ограничения никак не повлияют на творческую деятельность российских музыкантов.

рэперы
концерты
Воронеж
музыканты
