Ганвест потерял еще одну концертную площадку в России В Воронеже отменили концерт Ганвеста из-за предостережения МВД

Концерт рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) в Воронеже отменили, заявили в соцсети «ВКонтакте» представители площадки Borjia, на которой планировалось мероприятие. Организаторы сослались на полученное предостережение от областного МВД.

Выступление Ганвеста отменено по независящим от нас причинам, — говорится в сообщении.

В документе правоохранителей отмечается, что в песнях Ганвеста содержится пропаганда наркотиков. Их публичное исполнение подпадает под закон о рекламе, предупредили в ведомстве.

Ранее юристы крупных звукозаписывающих компаний и дистрибуционных сервисов направили российским рэперам инструкции, разъясняющие обновленные правила освещения темы наркотиков в музыкальных произведениях. В разосланных документах уточняется, что повествование об употреблении психоактивных веществ допустимо лишь при наличии у автора подтвержденных медицинских показаний.

Кроме того, певец и народный артист РФ Григорий Лепс назвал правильным шагом введение запрета на упоминание наркотических средств в музыкальных композициях. Как считает исполнитель, введенные ограничения никак не повлияют на творческую деятельность российских музыкантов.