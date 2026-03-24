24 марта 2026 в 13:19

«Хороший выбор»: Шлеменко о сотрудничестве бойца Джонса с IBA Bare Knuckle

Джон Джонс Джон Джонс Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Приглашение легенды UFC Джона Джонса в качестве амбассадора международной лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle является хорошим выбором с точки зрения привлечения международного внимания, заявил NEWS.ru российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко. Он отметил, что этого человека знает весь мир.

Это хороший выбор с точки зрения привлечения международного внимания. Джона Джонса знает весь мир. Жаль, что он сам не участвует в боях на голых кулаках, — сказал Шлеменко.

Джонс официально стал амбассадором лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle. Он посетит турнир в Санкт-Петербурге 28 марта.

Ранее блогер и боец ММА Артем Тарасов рассказал, что Джонс уже посещал турниры IBA Bare Knuckle и положительно высказывался о поединках. По его словам, теперь самый сильный боец мира становится амбассадором в «русской кулачке».

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил заслуги американского спортсмена. Он напомнил, что Джонс является самым молодым чемпионом в истории UFC и одним из немногих, кому покорились титулы сразу в двух весовых категориях.

Кирилл Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол раскрыл, как Британия и Ирландия могут устроить хаос в Атлантике
Американский журналист докопался до правды о подрыве «Северного потока»
Политолог оценил сообщения о возможной остановке военной помощи США Украине
Врач рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита
Сийярто снова припомнил Зеленскому игру на рояле без рук
Стилист перечислила самые модные материалы весны 2026 года
«Звезда есть звезда»: ветеран ЦСКА о завершающем карьеру Вагнере Лаве
Евросоюз «закрыл свои двери» перед Украиной
«Тоттенхэм» решил уволить главного тренера через 38 дней после назначения
ВСУ пытались атаковать пять российских регионов с помощью 20 БПЛА
В Минздраве указали на снижение числа повторных инфарктов в России
Бабушкина назвала взаимодействие с федеральной властью залогом развития
Стройка ЖК в Калининграде обернулась трагическим несчастьем
Нутрициолог рассказала, как бороться с гиповитаминозом весной
Галкин и Пугачева отписали детям долю подмосковного замка
Медведев объяснил поражение на «Мастерс» в Майами
Мурашко раскрыл правду о решении проблемы с туберкулезом в России
Способный перекусить металл ядовитый иглобрюх испугал рыбаков
Юрист успокоил россиян насчет штрафов за кормление голубей
Определенной группе детей в России могут запретить использование телефонов
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

