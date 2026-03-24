«Хороший выбор»: Шлеменко о сотрудничестве бойца Джонса с IBA Bare Knuckle

Приглашение легенды UFC Джона Джонса в качестве амбассадора международной лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle является хорошим выбором с точки зрения привлечения международного внимания, заявил NEWS.ru российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко. Он отметил, что этого человека знает весь мир.

Это хороший выбор с точки зрения привлечения международного внимания. Джона Джонса знает весь мир. Жаль, что он сам не участвует в боях на голых кулаках, — сказал Шлеменко.

Джонс официально стал амбассадором лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle. Он посетит турнир в Санкт-Петербурге 28 марта.

Ранее блогер и боец ММА Артем Тарасов рассказал, что Джонс уже посещал турниры IBA Bare Knuckle и положительно высказывался о поединках. По его словам, теперь самый сильный боец мира становится амбассадором в «русской кулачке».

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил заслуги американского спортсмена. Он напомнил, что Джонс является самым молодым чемпионом в истории UFC и одним из немногих, кому покорились титулы сразу в двух весовых категориях.