24 марта 2026 в 13:01

Тарасов оценил легенду UFC Джонса в роли амбассадора IBA Bare Knuckle

Артем Тарасов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легендарный боец UFC Джон Джонс уже посещал турниры международной лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle и положительно высказывался о поединках, заявил NEWS.ru блогер и боец смешанных единоборств (MMA) Артем Тарасов. По его словам, теперь самый сильный боец мира становится амбассадором в «русской кулачке».

Я положительно отношусь к этой новости. Учитывая, что Джон Джонс давно сотрудничает с Alf-Reality (популярное реалити-шоу. — NEWS.ru) и уже два сезона там является тренером, было очевидно, что он может стать представителем IBA Bare Knuckle. Мы общались с ним в Таиланде, он уже приезжал на турнир организации и говорил, что ему очень понравилось. Самый сильный боец мира становится амбассадором в нашей русской кулачке, — сказал Тарасов.

Джонс официально стал амбассадором лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle. Он посетит турнир в Санкт-Петербурге 28 марта.

Ранее сообщалось, что Джонс стал обладателем квартиры в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь высоко оценил заслуги американского спортсмена. Он напомнил, что Джонс является самым молодым чемпионом в истории UFC и одним из немногих, кому покорились титулы сразу в двух весовых категориях.

Кирилл Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 24 марта: что завтра, слабость, головокружение
Госдума одобрила закон о бесплатном проезде родных к раненым росгвардейцам
В России будут наказывать за отрицание геноцида советского народа
Что известно о диверсиях и терактах на транспорте в России
Генштаб ВС России подготовит свыше 70 тыс. специалистов беспилотных систем
Трамп выбрал спорный способ голосования на выборах во Флориде
В Госдуме оценили шансы Валиевой вернуться к предыдущему уровню катания
Что известно о проекте запрета обвинительных публикаций в СМИ
Лихачев оценил значение строительства АЭС в Узбекистане
Еще одна авиакомпания может попасть в «белый список» Минцифры
«Мы не слышали»: Песков об ударах Израиля по судам с «российским оружием»
Бомбардировщик ВС США подал сигнал бедствия
«Хороший выбор»: Шлеменко о сотрудничестве бойца Джонса с IBA Bare Knuckle
Молдавия введет режим ЧП сроком на два месяца
Власти Подмосковья экстренно обратились к местным жителям
Легенда ЦСКА объявил о завершении футбольной карьеры
Овчинский: в Москве демонтировали более 850 домов в рамках реновации
Сотрудничавшего с СБУ россиянина наказали за госизмену
Танкер с нефтью пересек Ормузский пролив впервые с 28 февраля
Что известно о месте исчезновения пропавших на Волге школьников
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

