Тарасов оценил легенду UFC Джонса в роли амбассадора IBA Bare Knuckle

Легендарный боец UFC Джон Джонс уже посещал турниры международной лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle и положительно высказывался о поединках, заявил NEWS.ru блогер и боец смешанных единоборств (MMA) Артем Тарасов. По его словам, теперь самый сильный боец мира становится амбассадором в «русской кулачке».

Я положительно отношусь к этой новости. Учитывая, что Джон Джонс давно сотрудничает с Alf-Reality (популярное реалити-шоу. — NEWS.ru) и уже два сезона там является тренером, было очевидно, что он может стать представителем IBA Bare Knuckle. Мы общались с ним в Таиланде, он уже приезжал на турнир организации и говорил, что ему очень понравилось. Самый сильный боец мира становится амбассадором в нашей русской кулачке, — сказал Тарасов.

Джонс официально стал амбассадором лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle. Он посетит турнир в Санкт-Петербурге 28 марта.

Ранее сообщалось, что Джонс стал обладателем квартиры в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь высоко оценил заслуги американского спортсмена. Он напомнил, что Джонс является самым молодым чемпионом в истории UFC и одним из немногих, кому покорились титулы сразу в двух весовых категориях.