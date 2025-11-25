День матери
25 ноября 2025 в 12:14

Американскому чемпиону UFC дали квартиру в Чечне

Легенда UFC Джон Джонс стал обладателем квартиры в Чечне

Фото: Louis Grasse/Global Look Press
Знаменитый американский боец смешанных единоборств Джон Джонс, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата, стал обладателем квартиры в Грозном. О получении недвижимости спортсменом сообщил основатель реалити-шоу ALF Reality Альфредо Аудиторе. Он опубликовал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) соответствующий пост.

Договорился, чтобы Джонсу дали квартиру в Чечне. Вот Джонс подписывает контракт, — добавил Аудиторе.

Джонс является самым молодым чемпионом за всю историю UFC, бывшим двукратным чемпионом в полутяжелом весе и действующим чемпионом в тяжелом весе. За свою профессиональную карьеру он одержал 28 побед при одном поражении по причине его дисквалификации. Боец ранее объявлял о завершении карьеры, но затем вернулся в пул тестирования ради участия в турнире UFC, который планируется провести в Белом доме.

Ранее российский боец Арман Царукян одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером в главном бою турнира UFC, состоявшемся в Дохе. Поединок завершился во втором раунде после того, как российский спортсмен успешно применил удушающий прием.

