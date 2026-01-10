«Прошу сохранять спокойствие»: в одном регионе объявлена опасность атаки

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, силы противовоздушной обороны уже наготове.

На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие, — сказано в сообщении.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 11 и 10 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем соответственно, по восемь и шесть — над Брянской и Липецкой областями, еще по четыре — над Калужской областью, акваторией Азовского моря и территориями республик Адыгея и Крым.

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу на территории Старооскольского округа Белгородской области, в результате начался пожар. Губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал, что пострадавших не было.