Франция сдвинула даты саммита G7 из-за события в Белом доме Politico: Франция перенесла саммит G7, чтобы он не совпал с турниром по UFC

Франция перенесла даты саммита G7, чтобы избежать совпадения с турниром UFC, который состоится 14 июня в Белом доме по случаю дня рождения президента США Дональда Трампа, сообщает Politico. По информации источника, встреча мировых лидеров теперь пройдет с 15 по 17 июня, хотя официально Париж связывает это с консультациями с партнерами.

Франция отложит саммит G7 в этом году, чтобы избежать конфликта с мероприятием по смешанным единоборствам, запланированном в Белом доме 14 июня, — говорится в публикации.

Ранее европейские СМИ заявили, что за реакцией Евросоюза на операцию Соединенных Штатов в Венесуэле стоит страх перед американским президентом. В материале отмечается, что ЕС вновь оказался вне игры в момент, определяющий расстановку сил на мировой арене.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что администрация Трампа в перспективе вряд ли будет препятствовать процессу деконструкции Европейского союза. По словам эксперта, глава Белого дома рассчитывает взаимодействовать с государствами — членами ЕС индивидуально.