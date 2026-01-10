Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 14:04

Франция сдвинула даты саммита G7 из-за события в Белом доме

Politico: Франция перенесла саммит G7, чтобы он не совпал с турниром по UFC

Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Франция перенесла даты саммита G7, чтобы избежать совпадения с турниром UFC, который состоится 14 июня в Белом доме по случаю дня рождения президента США Дональда Трампа, сообщает Politico. По информации источника, встреча мировых лидеров теперь пройдет с 15 по 17 июня, хотя официально Париж связывает это с консультациями с партнерами.

Франция отложит саммит G7 в этом году, чтобы избежать конфликта с мероприятием по смешанным единоборствам, запланированном в Белом доме 14 июня, — говорится в публикации.

Ранее европейские СМИ заявили, что за реакцией Евросоюза на операцию Соединенных Штатов в Венесуэле стоит страх перед американским президентом. В материале отмечается, что ЕС вновь оказался вне игры в момент, определяющий расстановку сил на мировой арене.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что администрация Трампа в перспективе вряд ли будет препятствовать процессу деконструкции Европейского союза. По словам эксперта, глава Белого дома рассчитывает взаимодействовать с государствами — членами ЕС индивидуально.

Франция
саммиты
турниры
UFC
Белый дом
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вашингтонской национальной опере пришлось переехать из-за Трампа
Чистка генофонда? Генетическое тестирование родителей в России: подробности
Десятки жителей Никарагуа арестовали из-за Мадуро
В пригороде Тегерана задержали 100 вооруженных участников беспорядков
Алиханов анонсировал закупку инновационных полувагонов
Хинштейн рассказал о судьбе пострадавшего при атаке ВСУ
Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников
Долиной займется полиция? Саботировала ли она съезд с квартиры Лурье
В Иране бунтовщики выместили злость на пожарных машинах
«Элемент подлости»: генерал объяснил выход Финляндии из Оттавской конвенции
Медведев опубликовал кадры удара «Орешником» в назидание Макрону
В трех российских аэропортах сняли ограничения
СК раскрыл детали удара Киева по Макеевке
Названа дата открытия нового танкового вуза в России
Франция сдвинула даты саммита G7 из-за события в Белом доме
Мехонцев пристыдил украинского боксера-симулянта
Китай начал торговые эскалационные шаги против Японии
Ида Галич поделилась неприятными последствиями новогодних застолий
«Я разлюбил»: Клявер разоткровенничался о романе с Польной
Россиянам напомнили об увеличении пенсии по инвалидности
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.