12 декабря 2025 в 17:34

Американист раскрыл, почему Трампу выгоден развал Евросоюза

Американист Дудаков: Трамп хочет работать со странами ЕС по отдельности

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Администрация президента США Дональда Трампа в будущем вряд ли станет возражать против деконструкции Европейского Союза, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, республиканец надеется работать со странами-участницами ЕС по отдельности.

Неслучайно в планах Трампа — использовать отдельные страны, такие как Австрия, Италия, Польша или Венгрия, где у власти находятся правые силы или где они набирают влияние, в качестве тарана против Брюсселя. Таким образом, переговорная позиция Соединенных Штатов укрепляется, тогда как позиция евробюрократии ослабевает, — подчеркнул эксперт.

Американист добавил, что здесь позиция Трампа совпадает с мнением предпринимателя Илона Маска, который недавно призвал упразднить ЕС. Основатель Tesla и SpaceX отчасти руководствуется бизнес-интересами, однако дело не только в них, полагает Дудаков.

Маск, вероятно, осознает направление, в котором движется Европейский союз, считая его бесперспективным из-за экономической стагнации и миграционного кризиса, который раскалывает европейскую политическую систему. Долгосрочные прогнозы относительно существования европейского проекта крайне пессимистичны, — заметил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала новую стратегию национальной безопасности США. В доктрине утверждается, что Европа стоит на пороге уничтожения цивилизации. Председатель ЕК призвала Вашингтон не вмешиваться в дела ЕС и уважать суверенитет его избирателей.

