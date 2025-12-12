Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 03:26

Фон дер Ляйен жестко ответила на новую американскую стратегию

Politico: Фон дер Ляйен предупредила США о невмешательстве в дела ЕС

Урсула Гертруда фон дер Ляйен Урсула Гертруда фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с изданием Politico высказалась против любого внешнего влияния на демократические процессы в Европейском союзе. Ее заявление стало ответом на критику ЕС в американской Стратегии национальной безопасности.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что вопрос выбора лидеров является исключительным правом граждан каждой страны. Она призвала уважать суверенитет избирателей и не допускать вмешательства извне.

Когда дело доходит до выборов, решать, кто будет лидером страны, должны не мы, а народ страны <…> Никто другой не должен вмешиваться, без всяких вопросов, — сказала фон дер Ляйен.

При этом председатель Еврокомиссии отметила, что сохраняет конструктивные рабочие отношения со всеми президентами США. Фон дер Ляйен четко дала понять, что демократические институты ЕС являются внутренним делом Союза и не должны становиться предметом дискуссий на международной арене.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте он отметил, что американскому правительству по-прежнему сложно видеть в ЕС союз государств.

