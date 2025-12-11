Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Евросоюза

США неверно понимают суть Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте он отметил, что американскому правительству по-прежнему сложно видеть в ЕС союз государств.

Я указал на то, что Европейский союз как институт явно неправильно классифицируется в Вашингтоне. Во время моего визита в июне я пытался объяснить президенту Трампу историю Европейского союза и его создания, — сказал он.

Канцлер ФРГ добавил, что, если США сложно вести диалог с институтами ЕС, Вашингтону следует напрямую говорить с отдельными государствами-членами, включая Германию. Он подчеркнул, что у Берлина традиционно хорошие отношения с Соединенными Штатами, и выразил готовность от имени других европейцев обсуждать с американским правительством вопросы, требующие совместного решения.

Ранее сообщалось, что новая Стратегия национальной безопасности США шокировала Европу. В частности, страны ЕС были представлены в документе как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию.