Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 15:43

Советник главы ДНР рассказал, как встретили Новый год на передовой

Ян Гагин: на Новый год бойцы ВС России заранее наряжают елки в блиндажах

Фото: Личный архив советника главы ДНР Яна Гагина
Несмотря на суровые условия фронта, военнослужащие ВС РФ с теплотой относятся к новогодним праздникам, рассказал в интервью NEWS.ru советник главы ДНР, военный эксперт Ян Гагин. Он уточнил, что в блиндажах бойцы наряжают заранее елки как символ праздника, и если есть возможность, то покупают мандарины.

Новый год — это праздник детства, а каждый из нас в душе ребенок. Поэтому всегда бойцы стараются украсить как-то блиндажи и места дислокации. Обязательно бывает елка, и в том числе все-таки приподнятое настроение. Здорово, когда бывают мандарины, это что-то тоже из детства такое, — рассказал Гагин, который и сам встретил Новый год в зоне проведения СВО.

Праздничные столы на фронте не накрывают, уточнил собеседник. Военнослужащие пьют горячий чай с хлебом или печеньем и вспоминают о своих семьях, это тоже один из важных элементов праздника — думать о самых родных людях, поделился он.

Фото: Личный архив советника главы ДНР Яна Гагина

Бойцы очень радуются этому празднику и при первой возможности, конечно, стараются где-то хотя бы просто чаю выпить горячего, с какой-нибудь булочкой, с сухариками, посмотреть на елку, вспомнить о доме, о своих детях, о своей семье. Для каждого это очень важно, — подчеркнул собеседник.

Ранее Гагин предположил, что западные кураторы могут заменить президента Украины Владимира Зеленского на главу ГУР Минобороны страны Кирилла Буданова или экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Однако он полагает: кто бы ни стал сейчас новым президентом Украины, он не будет действовать в интересах граждан своей страны.

Также он выразил мнение, что жители Украины не протестуют против происходящих в их стране событий из чувства страха. В 2014 году активистов из Одессы сожгли в Доме профсоюзов представители националистических группировок — это событие, считает Гагин, надолго отбило у украинцев желание протестовать.

Ян Гагин
Специальная военная операция
ВС РФ
праздники
Виктория Катаева
В. Катаева
