Советник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин в интервью NEWS.ru выразил мнение, что жители Украины не протестуют против происходящих в их стране событий из чувства страха. В 2014 году активистов из Одессы сожгли в Доме профсоюзов представители националистических группировок, напомнил он. Это событие, по его мнению, надолго отбило у украинцев желание протестовать.

В 2014 году в Одессе заживо сжигали людей в Доме профсоюзов. Одесса — миллионный город. А молодчиков, которые устроили это показательное жертвоприношение, было несколько сотен. Однако Одесса не встала на защиту своих же граждан. Были те, кто протестовал. Их действия жестко купировали СБУ, Нацгвардия и другие военные подразделения, — напомнил собеседник.

Гагин добавил, что и сейчас на Украине те, кто пытается выступать с протестными настроениями, оказываются в тюрьме. Поэтому украинцы молчат, опасаясь репрессий, отметил он.

Сейчас на Украине сложно даже высказывать свое критическое мнение, потому что сразу начинаются репрессии. Поэтому неудивительно, что нет массовых протестов против режима Зеленского. И народ запуган, и страна ограблена. Люди давно поняли, что их обманули. Кто смог, те уехали, — убежден советник главы ДНР.

Ранее Гагин заявил, что значительная часть западных поставок вооружений Украине разворовывается и распродается по коррупционной схеме самим Киевом. По его словам, оружие, не дошедшее до украинских войск, можно встретить в продаже на интернет-сайтах.

Также он сообщил о своем скептическом отношении к попытке ВСУ проникнуть в Красноармейск (Покровск) на вертолетах. Собеседник предположил, что таким образом украинские войска намеревались вывезти из города военнослужащих стран НАТО. Совсем скоро, по прогнозам эксперта, эта информация станет точно известна российским военным.