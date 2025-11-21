Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 09:35

Советник главы ДНР объяснил, почему украинцы не выступают против Зеленского

Гагин: жители Украины запуганы из-за сожжения активистов в Одессе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Советник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин в интервью NEWS.ru выразил мнение, что жители Украины не протестуют против происходящих в их стране событий из чувства страха. В 2014 году активистов из Одессы сожгли в Доме профсоюзов представители националистических группировок, напомнил он. Это событие, по его мнению, надолго отбило у украинцев желание протестовать.

В 2014 году в Одессе заживо сжигали людей в Доме профсоюзов. Одесса — миллионный город. А молодчиков, которые устроили это показательное жертвоприношение, было несколько сотен. Однако Одесса не встала на защиту своих же граждан. Были те, кто протестовал. Их действия жестко купировали СБУ, Нацгвардия и другие военные подразделения, — напомнил собеседник.

Гагин добавил, что и сейчас на Украине те, кто пытается выступать с протестными настроениями, оказываются в тюрьме. Поэтому украинцы молчат, опасаясь репрессий, отметил он.

Сейчас на Украине сложно даже высказывать свое критическое мнение, потому что сразу начинаются репрессии. Поэтому неудивительно, что нет массовых протестов против режима Зеленского. И народ запуган, и страна ограблена. Люди давно поняли, что их обманули. Кто смог, те уехали, — убежден советник главы ДНР.

Ранее Гагин заявил, что значительная часть западных поставок вооружений Украине разворовывается и распродается по коррупционной схеме самим Киевом. По его словам, оружие, не дошедшее до украинских войск, можно встретить в продаже на интернет-сайтах.

Также он сообщил о своем скептическом отношении к попытке ВСУ проникнуть в Красноармейск (Покровск) на вертолетах. Собеседник предположил, что таким образом украинские войска намеревались вывезти из города военнослужащих стран НАТО. Совсем скоро, по прогнозам эксперта, эта информация станет точно известна российским военным.

Ян Гагин
Владимир Зеленский
Украина
Специальная военная операция
Виктория Катаева
В. Катаева
