Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 04:52

Самый быстрый крем-чиз для торта: готовим из двух ингредиентов за 3 минуты

Крем-чиз из двух ингредиентов получится даже у новичков Крем-чиз из двух ингредиентов получится даже у новичков Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот крем-чиз для торта точно вас удивит. Для его приготовления нужны всего два ингредиента и минимум свободного времени. Рецепт такой простой, что справится даже ребенок. Вот лучшая пошаговая инструкция для такого крема.

Ингредиенты:

  • творожный сыр (классический, без добавок) — 500 г;
  • сахарная пудра — 80–90 г.

Способ приготовления

  1. В глубокую миску выложите творожный сыр, слегка разомните его вилкой.
  2. Отправьте к нему сахарную пудру.
  3. Взбейте их миксером до получения однородной и воздушной массы. Самый быстрый крем-чиз в вашей жизни готов!

А если вам больше нравится шоколадный крем для торта, можете приготовить крем-чиз с какао по нашему рецепту.

Проверено редакцией
выпечка
десерты
крем
рецепт
торты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится пожар в своем доме: предупреждение или удача?
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в ситуации с США
В ВСУ расследуют потерю командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе
Глава Росатома назвал сроки пуска первого блока АЭС в Бангладеш
Юрист объяснил, как работнику добиться выплаты 13-й зарплаты
Вредные советы: врачи развенчали 10 опасных мифов о лечении детей
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
«Это просто блеф»: в Италии заподозрили Зеленского в обмане
Сытно и сочно — новогодний слоеный салат с крабовыми палочками и картошкой
Спасаем ЖКТ: какую закуску выбрать к водке и чем нельзя закусывать алкоголь
Накормите всю семью — куриные ножки с картошкой в духовке
Украинские мигранты возглавили антирейтинг преступников в США
Самый быстрый крем-чиз для торта: готовим из двух ингредиентов за 3 минуты
Просто и суперсытно — готовим татарский пирог кубете с мясом и картошкой
Не в пленке и не в пакете: как правильно хранить сыр и колбасу
Вкусный минтай с луком и сметаной на сковороде: недорогой ужин за полчаса
Стоимость фьючерса на серебро достигла исторического максимума
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
«Желчь»: экс-дипломат объяснил злость Зеленского на Рождество
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.