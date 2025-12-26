Самый быстрый крем-чиз для торта: готовим из двух ингредиентов за 3 минуты

Крем-чиз из двух ингредиентов получится даже у новичков

Этот крем-чиз для торта точно вас удивит. Для его приготовления нужны всего два ингредиента и минимум свободного времени. Рецепт такой простой, что справится даже ребенок. Вот лучшая пошаговая инструкция для такого крема.

Ингредиенты:

творожный сыр (классический, без добавок) — 500 г;

сахарная пудра — 80–90 г.

Способ приготовления

В глубокую миску выложите творожный сыр, слегка разомните его вилкой. Отправьте к нему сахарную пудру. Взбейте их миксером до получения однородной и воздушной массы. Самый быстрый крем-чиз в вашей жизни готов!

А если вам больше нравится шоколадный крем для торта, можете приготовить крем-чиз с какао по нашему рецепту.