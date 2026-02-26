Крем-брюле — тот самый французский десерт. Нежный, сливочный, ванильный. Готовится проще, чем кажется, а выглядит как в ресторане!

Крем-брюле — тот самый французский десерт. Нежный, сливочный, ванильный. Готовится проще, чем кажется, а выглядит как в ресторане!

Весь секрет крем-брюле — в контрасте. Тонкая, ледяная корочка карамели, которая с тихим хрустом разбивается под ложкой, открывая путь к прохладному, бархатистому, невесомому крему. Сначала — звонкий удар, потом — нежное таяние. Две текстуры, два состояния, один идеальный десерт, ради которого хочется освоить кулинарную горелку.

5 яичных желтков отделяю от белков, складываю в миску, добавляю 35 г сахара и тщательно растираю венчиком до посветления и полного растворения сахара. Стручок ванили разрезаю вдоль, тупой стороной ножа собираю семена и отправляю их в сотейник вместе с разрезанным стручком. Вливаю 300 мл сливок и 50 мл молока. На медленном огне нагреваю смесь, постоянно помешивая, до первых признаков кипения (мелких пузырьков по краям). Снимаю с огня, накрываю крышкой и оставляю настаиваться на 15-20 минут. Затем достаю стручок ванили. Тонкой струйкой, постоянно взбивая венчиком, вливаю горячую сливочную смесь в желтковую массу. Перемешиваю до однородности. Появившуюся пену снимаю ложкой или процеживаю всю смесь через мелкое сито для идеальной гладкости.

Разливаю крем по жаропрочным формочкам или керамическим кокотницам. Ставлю формы в глубокий противень, наливаю в него кипяток так, чтобы вода доходила до середины формочек. Запекаю в разогретой до 100°C духовке 45-55 минут. Крем должен схватиться по краям, но в центре оставаться слегка подрагивающим. Аккуратно достаю формы из воды, остужаю при комнатной температуре, затем убираю в холодильник минимум на 2-3 часа. Перед подачей посыпаю поверхность каждого крем-брюле тонким слоем сахара и обжигаю кулинарной горелкой до образования золотистой карамельной корочки.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.