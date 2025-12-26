Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 04:58

Сытно и сочно — новогодний слоеный салат с крабовыми палочками и картошкой

Слоеный салат с крабовыми палочками и картошкой Слоеный салат с крабовыми палочками и картошкой Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Слоеный салат с крабовыми палочками и картошкой — отличный вариант для тех, кто хочет включить в новогоднее меню сытное, но не жирное блюдо. Этот салат получается нежным, ароматным и легким. Попробуйте!

Для приготовления вам понадобятся

  • Крабовые палочки — 1 упаковка;
  • крупная отварная картошка — 3 шт.;
  • отварная морковь — 1 шт.;
  • отварные яйца — 3 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • майонез — для намазки.

Способ приготовления

  1. Натереть все ингредиенты на крупной стороне терки. Яйца предварительно разделить на белки и желтки. Если боитесь поранить пальцы — крабовые палочки можно нарезать на небольшие кусочки.
  2. Салат выкладываем слоями. Не забываете промазывать каждый майонезом. Первый — картофель, второй — крабовые палочки, третий — белки, четвертый — морковь, пятый — сыр и желток.
  3. Поставьте салат в холодильник на пару часов для пропитки. Приятного аппетита!

Также предлагаем приготовить индейку в духовке с пряным кокосовым молоком.

Проверено редакцией
Читайте также
Накормите всю семью — куриные ножки с картошкой в духовке
Семья и жизнь
Накормите всю семью — куриные ножки с картошкой в духовке
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Фаршированные крабовые палочки с сыром и чесноком — простая и любимая закуска: семейная традиция к Новому году
Общество
Фаршированные крабовые палочки с сыром и чесноком — простая и любимая закуска: семейная традиция к Новому году
Матроскин и Шарик повстречались с Путиным в серии «Простоквашино»
Власть
Матроскин и Шарик повстречались с Путиным в серии «Простоквашино»
Мединский высказался о праздновании Рождества на Украине 25 декабря
Власть
Мединский высказался о праздновании Рождества на Украине 25 декабря
еда
крабовыепалочки
кулинария
Новый год
праздники
рецепт
Виктория Семенова
В. Семенова
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится пожар в своем доме: предупреждение или удача?
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в ситуации с США
В ВСУ расследуют потерю командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе
Глава Росатома назвал сроки пуска первого блока АЭС в Бангладеш
Юрист объяснил, как работнику добиться выплаты 13-й зарплаты
Вредные советы: врачи развенчали 10 опасных мифов о лечении детей
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
«Это просто блеф»: в Италии заподозрили Зеленского в обмане
Сытно и сочно — новогодний слоеный салат с крабовыми палочками и картошкой
Спасаем ЖКТ: какую закуску выбрать к водке и чем нельзя закусывать алкоголь
Накормите всю семью — куриные ножки с картошкой в духовке
Украинские мигранты возглавили антирейтинг преступников в США
Самый быстрый крем-чиз для торта: готовим из двух ингредиентов за 3 минуты
Просто и суперсытно — готовим татарский пирог кубете с мясом и картошкой
Не в пленке и не в пакете: как правильно хранить сыр и колбасу
Вкусный минтай с луком и сметаной на сковороде: недорогой ужин за полчаса
Стоимость фьючерса на серебро достигла исторического максимума
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
«Желчь»: экс-дипломат объяснил злость Зеленского на Рождество
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.