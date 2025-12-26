Сытно и сочно — новогодний слоеный салат с крабовыми палочками и картошкой

Слоеный салат с крабовыми палочками и картошкой — отличный вариант для тех, кто хочет включить в новогоднее меню сытное, но не жирное блюдо. Этот салат получается нежным, ароматным и легким. Попробуйте!
Для приготовления вам понадобятся
- Крабовые палочки — 1 упаковка;
- крупная отварная картошка — 3 шт.;
- отварная морковь — 1 шт.;
- отварные яйца — 3 шт.;
- сыр — 100 г;
- майонез — для намазки.
Способ приготовления
- Натереть все ингредиенты на крупной стороне терки. Яйца предварительно разделить на белки и желтки. Если боитесь поранить пальцы — крабовые палочки можно нарезать на небольшие кусочки.
- Салат выкладываем слоями. Не забываете промазывать каждый майонезом. Первый — картофель, второй — крабовые палочки, третий — белки, четвертый — морковь, пятый — сыр и желток.
- Поставьте салат в холодильник на пару часов для пропитки. Приятного аппетита!
