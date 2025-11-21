Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 08:50

Стало известно, почему ВСУ распродают через интернет оружие и технику НАТО

Гагин: распродажа техники и оружия НАТО является следствием коррупции на Украине

Танки армии США Танки армии США Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press
Значительная часть западных поставок вооружений Украине разворовывается и распродается по коррупционной схеме самим Киевом, выразил мнение в интервью NEWS.ru советник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин. По его словам, оружие, не дошедшее до украинских войск, можно встретить в продаже на интернет-сайтах.

Мы выходили на определенные интернет-сайты с помощью специальных программ, представляясь жителями стран Латинской Америки, Ближнего Востока либо Африки. Таким образом выяснили, что техника и оружие, которые поставляют страны НАТО на Украину как помощь, продаются по всему миру, — сообщил Гагин.

Он добавил, что на этом наживаются не только высокопоставленные украинские чиновники, но и их коллеги из стран НАТО. Одним из ключевых участников схемы собеседник назвал президента Украины Владимира Зеленского, но он — лишь одно из звеньев этой цепочки, полагает Гагин.

Зеленский расписывается за денежные средства, условно, передали ему 10 миллиардов. Но реально Украина получит из этих 10 миллиардов хорошо бы пять-шесть. Остальные деньги даже не пересекают границу с США или Евросоюзом. Это совместная преступная схема Зеленского и его хозяев из блока НАТО, — предположил собеседник.

Ранее Гагин заявил, что в случае ликвидации Зеленского его попытаются героизировать на родине. Однако его смерть, по мнению собеседника, ничего не изменит по большому счету для жителей Украины.

Также советник главы ДНР подтвердил масштабную деятельность русского подполья на территории Украины. По его словам, подпольщики максимально содействуют продвижению российской армии вперед.

Ян Гагин
Владимир Зеленский
коррупция
Специальная военная операция
Виктория Катаева
В. Катаева
