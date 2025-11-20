Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 19:00

В ДНР сообщили об эффективной деятельности русского подполья на Украине

Гагин: участники русского подполья на Украине приближают победу России в СВО

Ян Гагин Ян Гагин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Советник главы Донецкой Народной Республики военный эксперт Ян Гагин в интервью NEWS.ru подтвердил масштабную деятельность русского подполья на территории Украины. По его словам, подпольщики максимально содействуют продвижению российской армии вперед.

Они деятельно помогают нам. Например, точные попадания ВС РФ по воинским частям и другим объектам военной инфраструктуры — во многом заслуга как раз подполья. Так же как и российские наши бойцы приближают нашу победу, — заявил собеседник.

Он отказался называть населенные пункты Украины с самой крупной численностью русского подполья. Однако заметил, что все участники этих тайных организаций осознают масштаб произошедшей катастрофы на Украине, возникшей после Евромайдана.

Я не буду говорить о том, сколько их (участников подпольных организаций. — NEWS.ru) на Украине. Это здравомыслящие граждане, которые не хотят жить в нацистском режиме и нацистском государстве, — пояснил собеседник.

Ранее Гагин назвал постановочным пиар-ходом ради денег и западной публики визит голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину. По словам советника главы ДНР, знаменитость получила гонорар за свой визит.

Также стало известно, что на подступах к Купянску ВС РФ ликвидировали пять пикапов с военнослужащими ВСУ. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки «Запад» с позывным Лаврик.

Ян Гагин
Специальная военная операция
подполье
Украина
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В эпицентре муниципальной дипломатии: итоги первого дня Форума БРИКС
В России появилась вакцина для терапии меланомы
«Этого не будет»: в МИД России жестко ответили на санкционную политику США
Архангельский аэропорт неожиданно прекратил обслуживание рейсов
Косые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в новогоднюю ночь: чего ждать
«Миссия ММФ БРИКС — кооперация городов»: организатор форума о его цели
В ДНР сообщили об оставшихся в Красноармейске мирных жителях
Россиянин загремел в колонию за тайный криптодонат враждебной организации
Душил детей за деньги: педагога-балалаечника подозревают в истязаниях
В Европе раскрыли свой план по украинскому конфликту
Раскрыто, кто возглавит Versace после поглощения группой Prada
Наемники для дочки президента, Киев в ужасе от плана Трампа: что дальше
Стало известно, чем занимался обвиняемый в убийствах нянь в Подмосковье
Затащил в гараж и изуродовал дрелью: мужчина едва не убил бывшую жену
Зеленский получил от Трампа проект мирного плана по Украине
Гагин рассказал о целях ВС РФ после освобождения Красноармейска
В Петербурге подросток поджег полицейскую машину
Военэксперт ответил, может ли на Украине произойти переворот
Дибров готовится сделать предложение бывшей жене
Глава фракции Зеленского поставил ультиматум президенту
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.