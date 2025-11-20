В ДНР сообщили об эффективной деятельности русского подполья на Украине

Советник главы Донецкой Народной Республики военный эксперт Ян Гагин в интервью NEWS.ru подтвердил масштабную деятельность русского подполья на территории Украины. По его словам, подпольщики максимально содействуют продвижению российской армии вперед.

Они деятельно помогают нам. Например, точные попадания ВС РФ по воинским частям и другим объектам военной инфраструктуры — во многом заслуга как раз подполья. Так же как и российские наши бойцы приближают нашу победу, — заявил собеседник.

Он отказался называть населенные пункты Украины с самой крупной численностью русского подполья. Однако заметил, что все участники этих тайных организаций осознают масштаб произошедшей катастрофы на Украине, возникшей после Евромайдана.

Я не буду говорить о том, сколько их (участников подпольных организаций. — NEWS.ru) на Украине. Это здравомыслящие граждане, которые не хотят жить в нацистском режиме и нацистском государстве, — пояснил собеседник.

Ранее Гагин назвал постановочным пиар-ходом ради денег и западной публики визит голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину. По словам советника главы ДНР, знаменитость получила гонорар за свой визит.

Также стало известно, что на подступах к Купянску ВС РФ ликвидировали пять пикапов с военнослужащими ВСУ. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки «Запад» с позывным Лаврик.