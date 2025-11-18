Российские войска уничтожили группу ВСУ на юго-западной окраине Купянска ВС России уничтожили пять пикапов с военными ВСУ на подступах к Купянску

На подступах к Купянску Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали пять пикапов с военнослужащими ВСУ, сообщил командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки «Запад» с позывным Лаврик. Они пытались деблокировать группировку противника, передает ТАСС. В МО РФ данные сведения не комментировали.

Лаврик также сообщил, что за минувшие сутки военные формирования группировки «Запад» освободили в Купянске 25 зданий, однако предстоит зачистить от ВСУ еще около 130 объектов. По его словам, в западной части города военные продвинулись по трем улицам и зачистили 16 домов. На Первой Западной улице удалось освободить девять зданий, на Левадном въезде — четыре, а на Синьковской улице — три. Кроме того, соседние подразделения взяли под контроль еще девять зданий на комбикормовом заводе.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ осуществили точечный удар по базе украинских военнослужащих, прошедших подготовку в европейских странах. Кроме того, российские войска атаковали тренировочный центр в Белой Церкви и системы противовоздушной обороны в Киевской области. В Борисполе поражен тренировочный лагерь элитного спецназа, состоящего из добровольцев, которые обучались в Великобритании и Германии.