ВС РФ нанесли точечный удар по базе бойцов ВСУ, прошедших подготовку в европейских странах, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, российские подразделения поразили тренировочный лагерь в Белой Церкви и системы противовоздушной обороны в Киевской области.

Из пораженных объектов. <…> В районе Борисполя удар пришелся по базе элитного спецназа — добровольцев, прошедших длительную подготовку в Британии и Германии, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ завершили зачистку лесного массива восточнее улицы Сеньковской и улицы Приоскольной в Купянске. Как отметил командир штурмовой роты с позывным Снег, украинские формирования отступают, а российские военнослужащие продолжают зачистку западной части города в районе реки Оскол.

До этого военный блогер Юрий Подоляка сообщил о суточном прорыве российской армии на Гуляйпольском направлении в Запорожской области на глубину до пяти километров и шириной около 15 км. Он также отметил успехи ВС РФ в селе Сладком и бои в районе Нового и Новоуспеновского, предположив скорое освобождение этих населенных пунктов.