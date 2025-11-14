Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 10:58

В ВС России рассказали об отступлении ВСУ на одном из участков фронта

МО: в западной части Купянска наблюдается отступление ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Подразделения ВС РФ завершили зачистку лесного массива восточнее улицы Сеньковской и улицы Приоскольной в Купянске, сообщил командир штурмовой роты с позывным Снег в материале Минобороны России. По его словам, украинские формирования отступают, а российские военнослужащие продолжают зачистку западной части города в районе реки Оскол.

Отряд продолжает зачищать от боевиков ВСУ западную часть Купянска в районе реки Оскол. Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ лесного массива восточнее от улицы Сеньковской. Завершили зачистку улицы Приоскольной. Улица полностью перешла под наш контроль, — говорится в заявлении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о продвижении российских военных на километр в оборонительные порядки ВСУ юго-восточнее Дроновки в ДНР и установлении полного контроля над трехкилометровым отрезком железнодорожного пути Дроновка — Северск. Указанные рубежи заняты на протяжении последних нескольких дней. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, российские подразделения осуществляют зачистку городской застройки в Красноармейске. На этом направлении украинские вооруженные силы ведут безрезультатные попытки прорыва с Гришинского участка. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ
ВС РФ
Купянск
отступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил заняться здоровьем вместо работы
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян
Россиянке удалили более 100 камней из обеих почек
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.