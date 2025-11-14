В ВС России рассказали об отступлении ВСУ на одном из участков фронта

Подразделения ВС РФ завершили зачистку лесного массива восточнее улицы Сеньковской и улицы Приоскольной в Купянске, сообщил командир штурмовой роты с позывным Снег в материале Минобороны России. По его словам, украинские формирования отступают, а российские военнослужащие продолжают зачистку западной части города в районе реки Оскол.

Отряд продолжает зачищать от боевиков ВСУ западную часть Купянска в районе реки Оскол. Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ лесного массива восточнее от улицы Сеньковской. Завершили зачистку улицы Приоскольной. Улица полностью перешла под наш контроль, — говорится в заявлении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о продвижении российских военных на километр в оборонительные порядки ВСУ юго-восточнее Дроновки в ДНР и установлении полного контроля над трехкилометровым отрезком железнодорожного пути Дроновка — Северск. Указанные рубежи заняты на протяжении последних нескольких дней. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, российские подразделения осуществляют зачистку городской застройки в Красноармейске. На этом направлении украинские вооруженные силы ведут безрезультатные попытки прорыва с Гришинского участка. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.