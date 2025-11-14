Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 09:53

Раскрыта обстановка на Красноармейском направлении в ДНР

Бойцы ВС России проводят зачистку Красноармейска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские подразделения проводят зачистку городской территории в Красноармейске (украинское название — Покровск), сообщает издание «Военное дело». На данном участке фронта ВСУ предпринимают безуспешные попытки прорыва со стороны Гришино. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Одновременно продолжаются боевые действия в районах Рога и Шахово, говорится в материале. ВС РФ демонстрируют успешное продвижение в Димитрове, укрепляя оперативные позиции.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует возложить ответственность за потерю Красноармейска на командный состав, ссылаясь на предоставленную им самостоятельность в принятии решений о возможном отводе войск. По мнению полковника, российские войска способны освободить данный населенный пункт до завершения текущего года.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ сообщили о ведении активного наступления Вооруженных сил России в Красноармейске. По информации ведомства, подразделения группировки «Центр» осуществляют боевые действия в разных частях города.

ДНР
Красноармейск
ВС РФ
ВСУ
