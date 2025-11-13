«Великое лицемерие»: полковник о словах Зеленского про Красноармейск

Президент Украины Владимир Зеленский намерен возложить ответственность за утрату Красноармейска (Покровска) на командиров, говоря об их самостоятельности в вопросе возможного вывода войск с этого участка фронта, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец. Он предположил, что Вооруженные силы России могут освободить город до конца года.

То, что говорит Зеленский по поводу того, что командиры сами могут принять решение о выводе войск из Красноармейска, говорит о его великом лицемерии. Такой военной практики никогда не встречалось, потому что такие вещи, причем связанные с обороной стратегических объектов, это прерогатива прежде всего Верховного главнокомандующего. Вот в этом и заключается вранье Зеленского. Это еще и попытка свалить вину, если город будет оставлен. А он будет оставлен. Зеленский свалит вину на командира и руки умоет, — высказался Баранец.

Он подчеркнул, что заявления президента Украины можно рассматривать как скрытую форму агонии. По мнению полковника, в ближайшее время, возможно, через неделю или месяц, украинские войска оставят Красноармейск.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины есть, командующий сухопутными войсками есть, командующий группировкой на этом направлении тоже есть. А кто будет принимать решение? Юный лейтенант, которого не доучили и который будет командовать полковниками? Или все-таки там есть какой-то крупный военачальник, который рулит этим участком фронта? — заключил Баранец.

Ранее Зеленский заявил, что командиры ВСУ в Красноармейске могут самостоятельно решить о выводе войск, когда сочтут это нужным. По его словам, никто не требует от военных жертвовать жизнями ради разрушенного города.