«Никто не заставляет»: Зеленский открестился от бойцов ВСУ в Красноармейске Зеленский: командиры ВСУ в Красноармейске сами примут решение о выводе войск

Командиры ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) могут сами принять решение о выводе войск, когда посчитают необходимым, заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Bloomberg. По его словам, военных якобы никто не заставляет погибать ради разрушенного боями населенного пункта.

Никто не заставляет их умирать ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас — самое главное для нас — наши солдаты, — отметил он.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли крупную группировку в районе Красноармейска. По его словам, потери составляют несколько тысяч человек.

Ранее Минобороны РФ опубликовало картинку, на которой изображен военнослужащий с оружием в тумане на фоне сообщений о продвижении в Красноармейске российских военных благодаря ограничению видимости из-за природных условий. Подпись к картинке содержит цитату из песни основанной в Воронеже рок-группы «Сектор газа» «Туман» 1995 года.