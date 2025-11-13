Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 11:17

«Никто не заставляет»: Зеленский открестился от бойцов ВСУ в Красноармейске

Зеленский: командиры ВСУ в Красноармейске сами примут решение о выводе войск

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Командиры ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) могут сами принять решение о выводе войск, когда посчитают необходимым, заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Bloomberg. По его словам, военных якобы никто не заставляет погибать ради разрушенного боями населенного пункта.

Никто не заставляет их умирать ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас — самое главное для нас — наши солдаты, — отметил он.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли крупную группировку в районе Красноармейска. По его словам, потери составляют несколько тысяч человек.

Ранее Минобороны РФ опубликовало картинку, на которой изображен военнослужащий с оружием в тумане на фоне сообщений о продвижении в Красноармейске российских военных благодаря ограничению видимости из-за природных условий. Подпись к картинке содержит цитату из песни основанной в Воронеже рок-группы «Сектор газа» «Туман» 1995 года.

Красноармейск
Владимир Зеленский
ВСУ
войска
