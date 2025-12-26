«Безразличие к реальности»: в Британии высказались о «коалиции желающих» Историк Уилсон: «коалиции желающих» все равно на реальное положение дел

Так называемая коалиция желающих в контексте конфликта на Украине демонстрирует безразличие к практическим вопросам и реальному положению дел, считает писатель, историк и старший научный сотрудник в области нацбезопасности в британской некоммерческой организации «Коалиция в поддержку глобального благополучия» Элиот Уилсон. По его словам, спустя девять месяцев с момента основания «коалиции» ни одна из сторон конфликта не согласилась ни на какие условия по его завершению, передает газета The Hill.

Откуда ее («коалиции». — NEWS.ru.) лидерам вообще знать, какие именно действия потребуются от «коалиции» или каковы будут ее цели в отсутствие мирной сделки? Это все равно что выбирать столовые приборы для приема пищи, не имея представления о том, какие блюда будут подавать. Подобное полное безразличие к практическим вопросам, даже к самой реальности, пронизывает всю затею, — указал эксперт.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. По его словам, с лидерами стран был проведен соответствующий политический процесс.

До этого экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что поездка украинского президента в Лондон для встречи с европейскими лидерами стала полным провалом. Он считает, что Зеленский и его союзники по «коалиции желающих» не стремятся к завершению конфликта и отдаляются от мирных инициатив США.

Тем временем в ходе встречи в Лондоне канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры с Владимиром Зеленским. По оценке европейских лидеров, ближайшее время может оказаться решающим для окончания украинского конфликта.