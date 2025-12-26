Стало известно, что грозит россиянам за самодельную пиротехнику

За хранение и сбыт самодельной пиротехники предусмотрено наказание до 11 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, нарушитель порядка также может быть оштрафован на сумму до 200 тыс. рублей.

Попытка заменить бытовую пиротехнику самодельными изделиями несет уголовные риски. Ст. 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» предусматривает по ч. 1 лишение свободы на 8–10 лет с штрафом 200–500 тыс. рублей или в размере дохода за один-два года. При квалифицирующих признаках сроки могут быть увеличены. Ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ» по ч. 1 предусматривает лишение свободы на 6–8 лет со штрафом до 100 тыс. рублей или доход до шести месяцев. За сбыт по ч. 2 предусмотрено лишение свободы на 8–11 лет со штрафом 100–200 тыс. рублей или доход за 6–12 месяцев. Существуют и более жесткие составы, — предупредил Русяев.

Ранее в МЧС России предупредили, что за пожар, вызванный использованием пиротехники, можно получить до года лишения свободы. По данным ведомства, на площадках для запуска фейерверков и других пиротехнических изделий запрещено курить, разводить огонь, оставлять пиротехнику без присмотра или передавать ее детям.