«Невозможно понять»: одноклассница о подорвавшем автомобиль в Москве Одноклассница подрывника авто в Москве заявила, что не может понять его мотивы

Одноклассница предполагаемого исполнителя взрыва автомобиля ДПС на Елецкой улице в Москве по имени Анастасия призналась, что не может понять его мотивов. По словам девушки, которые приводит MK.RU, 24-летний Павел не казался ей странным, у него были друзья.

Странным он не казался. <...> Если честно, у меня в голове не укладывается, как он мог пойти на такое. Невозможно понять его мотивов, — отметила Анастасия.

Другой одноклассник предполагаемого подрывника по имени Никита рассказал, что Павел был тихим и спокойным. Они дружили несколько лет, но в какой-то момент их связь оборвалась. При этом школьные друзья продолжали поздравлять друг друга с праздниками.

Недавно, 18 декабря, он прислал мне сообщение о том, что попал в сложную ситуацию, что ему срочно нужны деньги. Написал, что вопрос серьезный, попросил выручить, — добавил Никита.

Ранее сообщалось, что подрывником, погибшим при взрыве на Елецкой улице в Москве вместе с двумя сотрудниками ДПС, оказался 24-летний мужчина. Отец Павла предположил, что парень мог действовать под влиянием мошенников.