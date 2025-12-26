Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 08:09

В Роскачестве раскрыли опасный секрет китайских шин

Роскачество выявило опасные канцерогены в автомобильных шинах из Китая

Специалисты Роскачества зафиксировали превышение содержания опасных канцерогенов в автомобильных шинах китайского производства, сообщается на официальном сайте организации. При этом продукция российских заводов оказалась безопасной и соответствующей ГОСТу.

Эксперты изучили 10 моделей шин по ключевому показателю — доле так называемых водородов области залива (% HBay). Безопасной считается концентрация не выше 0,25%. Так, безопасными признали российские модели Cordiant Snow Cross, Pirelli Scorpion Ice Zero 2, Ikon tyres Autograph Aqua 3 SUV и Kama NU-301.

А вот у всех проверенных шин из КНР показатель превышал норму, отметили в Роскачестве. У GoForm AT01 — в 3,2 раза, у Kustone Quiet Q7 — в 4,4 раза, у Ovation VI-682 — в пять раз, у Sunfull SF-688 — в 5,2 раза, у Mirage MR-162 — в 7,5 раза, у Hifly HF201 — в 7,7 раза.

Ранее Роскачество в ходе плановой проверки обнаружило бактерии кишечной палочки в красной икре. Нарушение было выявлено в продукции пяти известных торговых марок — «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра».

Роскачество
шины
Россия
Китай
