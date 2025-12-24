Новый год-2026
В икре пяти известных торговых марок обнаружили кишечную палочку

В икре пяти известных торговых марок обнаружили кишечную палочку

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Роскачество в ходе плановой проверки обнаружило бактерии кишечной палочки в красной икре, передает РИА Новости. Нарушение выявлено в продукции пяти известных торговых марок.

Бактерии группы кишечной палочки <…> выявлены в икре <…> «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ответ на это производители приступили к проведению внутренних расследований. Они также усиливают контроль качества и организуют дополнительные инструктажи для персонала, добавили в источнике.

Ранее Роскачество установило: готовый холодец торговой марки «Ремит» содержит золотистый стафилококк. Пресс-служба ведомства добавила, что в продукции брендов «Диво», «Ашан» и «Раменский деликатес» обнаружены бактерии кишечной палочки.

До этого руководитель Роскачества Максим Протасов говорил, что готовая еда способна спровоцировать отравление. Он акцентировал внимание на том, что самый важный аспект — это путь продукта от изготовителя до конечного покупателя. По словам главы ведомства, производителей и все заведения общепита необходимо соответствующим образом обучать принципам пищевой безопасности.

