22 декабря 2025 в 11:47

В готовом холодце одного бренда нашли стафилококк

Роскачество обнаружило стафилококк в готовом холодце бренда «Ремит»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Готовый холодец торговой марки «Ремит» содержит золотистый стафилококк, установило Роскачество. Пресс-служба ведомства добавила, что в продукции брендов «Диво», «Ашан» и «Раменский деликатес» обнаружены бактерии кишечной палочки.

Микробиологические нарушения зафиксированы в продукции девяти различных торговых марок. Роскачество указывает на серьезные проблемы в области санитарно-гигиенического контроля на этапах производства или логистики. В некоторых товарах эксперты нашли содержание субпродуктов, которые не были указаны в составе. Консерванты в виде бензойной кислоты, также не отраженные в составе, выявлены в продукции брендов Super и «Диво».

Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов говорил, что готовая еда способна спровоцировать отравление. Он акцентировал внимание на том, что самый важный аспект — это путь продукта от изготовителя до конечного покупателя. По словам главы ведомства, производителей и все заведения общепита необходимо соответствующим образом обучать принципам пищевой безопасности.

До этого стало известно, что партия «Справедливая Россия» намерена внести в Госдуму законопроект, ужесточающий правила работы торговых сетей. В частности, документ предполагает запрет на приготовление еды непосредственно в магазинах.

