В России могут запретить готовить и фасовать еду прямо в магазинах Партия СР внесет в Госдуму проект о запрете готовки и фасовки еды в магазинах

Партия «Справедливая Россия» внесет в Госдуму законопроект, ужесточающий правила работы торговых сетей, в частности, запрещающий готовить еду в магазинах, передает РИА Новости. Документ, который планируется рассмотреть в ближайшее время, содержит три ключевых нововведения, затрагивающих как ценообразование, так и безопасность продуктов.

Как заявил агентству лидер партии Сергей Миронов, инициатива предполагает полный запрет на приготовление и фасовку кулинарной продукции непосредственно в торговых залах магазинов. Параллельно с этим вводится запрет на продажу любых продовольственных товаров, срок годности которых истекает в течение ближайших 24 часов.

Отдельный блок поправок направлен на регулирование цен и поддержку малого бизнеса. Политик пояснил, что предлагается законодательно ограничить максимальную торговую наценку на товары уровнем в 15%, а также обязать ритейлеров указывать на ценниках их себестоимость. По мнению автора законопроекта, это поможет сдержать необоснованный рост цен и снизить инфляцию.

Кроме того, для защиты интересов региональных производителей устанавливается четкий регламент расчетов и обязательная доля их продукции на полках не менее 25%. Миронов подчеркнул, что принятие этих мер позволит решить накопившиеся проблемы в торговой сфере, усилить контроль за качеством продуктов и защитить права потребителей.

Ранее в Минздраве Бурятии заявили, что число жертв массового отравления готовой едой в Улан-Удэ выросло до 165 человек. В республиканскую клиническую инфекционную больницу были доставлены 82 человека.