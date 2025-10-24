Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 октября 2025 в 08:06

Число жертв массового отравления в Улан-Удэ снова выросло

Число жертв массового отравления в Улан-Удэ выросло до 165 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число жертв массового отравления в Улан-Удэ выросло до 165 человек, сообщили ТАСС в Минздраве Бурятии. В республиканскую клиническую инфекционную больницу доставлены 82 человека.

По данным на 24 октября зарегистрировано 165 случаев, из них в 92 случаях речь о детях, — рассказали в министерстве.

Первые обращения за медицинской помощью зафиксировали вечером 18 октября. Все пациенты жаловались на симптомы острой кишечной инфекции после употребления готовой продукции от компании «Восток», она поставляла готовые блюда в магазины сети «Николаевский». У некоторых был подтвержден сальмонеллез. Один человек попал в реанимацию, в настоящее время пациент идет на поправку. После госпитализации десятков человек Роспотребнадзор провел проверку на предприятии и обнаружил ряд грубых нарушений.

Известно, что на торговую сеть «Николаевский» до этого неоднократно поступали жалобы от потребителей на ненадлежащее качество готовой пищевой продукции. Одна из жительниц Улан-Удэ подтвердила информацию о регулярных нарушениях санитарно-гигиенических требований в магазинах сети.

Улан-Удэ
отравления
Бурятия
пострадавшие
