19 октября 2025 в 09:43

Стало известно число госпитализированных с кишечной инфекцией в Улан-Удэ

В Улан-Удэ госпитализировали 36 человек с острой кишечной инфекцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Улан-Удэ госпитализировали 36 человек с острой кишечной инфекцией, 21 из них — дети от семи до 15 лет, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в Telegram-канале. По ее словам, всего к медикам обратились 43 пациента.

На данный момент зарегистрировано 43 случая, из них 25 детей. 36 пациентов госпитализировано, из них 21 ребенок от семи до 15 лет. Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У других пациентов состояние средней степени тяжести, — написала Лудупова.

Она добавила, что вспышка острой кишечной инфекции связана с готовой пищевой продукцией производства ООО «Восток» в Улан-Удэ. По ее информации, некачественные продукты продавали в магазинах торговой сети «Николаевский».

Все, кто употреблял вчерашнюю продукцию торговой сети «Николаевский», такую как шаурма, онигири и т. д., и те, у кого возникли симптомы острой кишечной инфекции, <…> обращайтесь за медицинской помощью по телефону 103 и в приемное отделение инфекционной больницы, — призвала министр.

Ранее сообщалось, что у троих человек, госпитализированных с отравлением в Бурятии, подтвердили сальмонеллез. Состояние 36 пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

Россия
Бурятия
Улан-Удэ
отравления
инфекции
