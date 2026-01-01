Новый год — 2026
01 января 2026 в 12:13

Россияне пострадали при пожаре на фуд-корте в торговом центре

В Улан-Удэ два человека пострадали при пожаре на фуд-корте в торговом центре

Возгорание в зоне питания торгового центра в Улан-Удэ привело к эвакуации посетителей, сообщили в ГУ МЧС Бурятии. Пожар произошел на третьем этаже на фуд-корте ТЦ «Еврозона» из-за масла во фритюрнице, в результате травмы получили двое мужчин.

От диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о загорании масла во фритюрнице на третьем этаже на фуд-корте торгового центра «Еврозона» в Улан-Удэ, — сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Огонь был локализован на площади один квадратный метр.

На месте работали сотрудники экстренных служб. Для ликвидации возгорания были привлечены 31 человек и 10 единиц специальной техники.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в двухэтажном доме № 118 на Октябрьской набережной. По предварительной информации, жильцы при эвакуации выпрыгивали из окон, спасаясь от пламени, пострадавших в результате этого происшествия нет.

Кроме того, пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме на Камчатке, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем. По информации ведомства, в сгоревшей квартире было два очага возгорания — в коридоре и в детской.

