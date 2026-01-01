Россияне пострадали при пожаре на фуд-корте в торговом центре

Россияне пострадали при пожаре на фуд-корте в торговом центре В Улан-Удэ два человека пострадали при пожаре на фуд-корте в торговом центре

Возгорание в зоне питания торгового центра в Улан-Удэ привело к эвакуации посетителей, сообщили в ГУ МЧС Бурятии. Пожар произошел на третьем этаже на фуд-корте ТЦ «Еврозона» из-за масла во фритюрнице, в результате травмы получили двое мужчин.

От диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о загорании масла во фритюрнице на третьем этаже на фуд-корте торгового центра «Еврозона» в Улан-Удэ, — сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Огонь был локализован на площади один квадратный метр.

На месте работали сотрудники экстренных служб. Для ликвидации возгорания были привлечены 31 человек и 10 единиц специальной техники.

