31 декабря 2025 в 20:04

Дед Мороз перелетел озеро Байкал, чтобы поздравить жителей Иркутска

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сказочные сани Деда Мороза успешно преодолели озеро Байкал, и волшебник сделал остановку в Иркутске, чтобы поздравить местных жителей с Новым годом, как следует из интерактивной карты Росавиации. 31 декабря он отправился в путешествие по всей России, и ему предстоит пролететь через все 11 часовых поясов.

Ранее сообщалось, что Росавиация и Минтранс запустили сервис для отслеживания пути Деда Мороза по России в реальном времени. Путешествие началось 31 декабря в 9:00 из Великого Устюга. В полночь в ключевых городах будут появляться иконки волшебных саней. Обновления на сайте происходят каждый час. Пользователи также могут смотреть видеопоздравления от работников авиационной и транспортной сферы. Цель проекта — продемонстрировать масштабы страны и работу транспортной системы в праздники.

До этого сам Дед Мороз поделился с журналистами, что каждое третье письмо, поступающее в Великий Устюг, приходит от взрослых. Чаще всего они просят организовать встречу с мужчиной мечты или подарить путевку на море. Кроме того, россияне часто желают в своих письмах счастья и здоровья для своих близких.

