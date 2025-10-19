В Улан-Удэ госпитализировали 36 человек из-за отравления японским блюдом Минздрав Бурятии: в Улан-Удэ с отравлением госпитализировали 36 человек

Врачи в Улан-Удэ госпитализировали 36 человек с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили в Минздраве Бурятии. Всего в республике на данный момент зарегистрировано 43 случая отравления. Один пациент находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, у остальных состояние средней тяжести.

Медицинская помощь всем пострадавшим организована в круглосуточном усиленном режиме. Для оперативного размещения пациентов дополнительно перепрофилирован коечный фонд больницы, — рассказали в министерстве.

Ведомство сообщило, что вспышка была зарегистрирована 18 октября вечером. Все пациенты употребляли готовую продукцию производства ООО «Восток». Предполагается, что речь идет об онигири. По требованию Роспотребнадзора цех был закрыт на проверку.

Ранее сообщалось, что у троих отравившихся онигири врачи подтвердили сальмонеллез. Глава региона Алексей Цыденов сообщил, что люди могли отравиться продукцией одной из торговых сетей, где, помимо онигири, готовят и шаурму. Цех сейчас закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования.