Дизайнер перечислила ключевые тренды упаковки новогодних подарков

Ретро, персонализация и экологичность — ключевые тренды в оформлении новогодних подарков в 2025 году, заявила «Москве 24» дизайнер Юлия Быкова. Она посоветовала упаковывать сюрпризы для близких в крафтовую бумагу или листы ручной работы. В качестве декораций можно использовать сушеные листья, кружевные ленты и сургучные печати.

Это будет выглядеть интересно и необычно. Тем более если перевязать подарок бечевкой и приклеить сухоцветы, веточки, шишки. Только важно учитывать, что конструкция получится довольно хрупкой, поэтому доставить ее адресату нужно будет аккуратно, — уточнила Быкова.

Она добавила, что тренд на персонализацию предполагает упаковывание подарка с учетом особенностей конкретного человека. Например, к сюрпризу можно прикрепить мини-фигурку, которая будет ассоциироваться с его профессией или хобби, а на бумаге написать фразы из его любимого фильма или песни. Кроме того, важно сделать бирку с именем человека, которому предназначен подарок.

Ранее психолог Марина Крапивная заявила, что согласование подарка поможет избежать неловких ситуаций. Она отметила, что сюрпризы подходят только в том случае, если предпочтения человека хорошо известны.