Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 18:02

«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах

Журналистка Кашеварова заявила, что считает своих друзей-иноагентов предателями

Анастасия Кашеварова Анастасия Кашеварова Фото: t.me/akashevarova
Читайте нас в Дзен

Известная российская журналистка, соосновательница издания Daily Storm Анастасия Кашеварова в интервью актеру Вячеславу Манучарову на Rutube-шоу «Эмпатия Манучи» призналась, что не может общаться с друзьями, признанными в России иностранными агентами. Она назвала таких людей предателями.

У меня знаете сколько друзей — иноагенты? Я не знаю, как с ними вообще общаться, — пожаловалась она.

В качестве примера она привела историю своей дружбы с журналистом Михаилом Рубиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам Кашеваровой, она не может поддерживать с ним отношения, потому что он «работает специально против России» и предает все, что любил и ценил, включая Москву и их дружбу.

Ранее московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма и фейках о Вооруженных силах РФ против блогера Тамары Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). На данный момент она находится в розыске.

До этого суд заочно приговорил к пяти годам колонии общего режима основательницу издания «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, деятельность в России признана нежелательной) Галину Тимченко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее признали виновной по делу об организации деятельности нежелательной организации.

журналисты
иноагенты
Россия
Вячеслав Манучаров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупная криптобиржа прекратила вывод средств для пользователей на Украине
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией
В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX
Кот чудом выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества
Пьем ром и не пьянеем! Какую закуску выбрать к напитку на Новый год
В Индии прислуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь
Родители возмутились «рогатыми» новогодними подарками
В российский город пришло редкое природное явление
«Без возможности сесть»: награжденный Путиным курский врач о вторжении ВСУ
На Украине раскрыли схему скрывающихся уклонистов и дезертиров
«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах
В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Пожар в порту Одессы после атаки «Гераней» попал на камеры
Путин объявил сбор резервистов: это новая мобилизация, отправят ли на СВО?
В СФ заявили о непоправимых последствиях атаки на резиденцию Путина
Нейросеть назвала семь ритуалов для «правильной» встречи Нового года
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремела серия взрывов
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.