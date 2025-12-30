«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах Журналистка Кашеварова заявила, что считает своих друзей-иноагентов предателями

Известная российская журналистка, соосновательница издания Daily Storm Анастасия Кашеварова в интервью актеру Вячеславу Манучарову на Rutube-шоу «Эмпатия Манучи» призналась, что не может общаться с друзьями, признанными в России иностранными агентами. Она назвала таких людей предателями.

У меня знаете сколько друзей — иноагенты? Я не знаю, как с ними вообще общаться, — пожаловалась она.

В качестве примера она привела историю своей дружбы с журналистом Михаилом Рубиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам Кашеваровой, она не может поддерживать с ним отношения, потому что он «работает специально против России» и предает все, что любил и ценил, включая Москву и их дружбу.

Ранее московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма и фейках о Вооруженных силах РФ против блогера Тамары Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). На данный момент она находится в розыске.

До этого суд заочно приговорил к пяти годам колонии общего режима основательницу издания «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, деятельность в России признана нежелательной) Галину Тимченко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее признали виновной по делу об организации деятельности нежелательной организации.